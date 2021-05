Planet Vau od zdaj ob sobotah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Magazinska oddaja Planet Vau z Gajo Presto r, ki smo jo spremljali ob nedeljah, bo od zdaj na sporedu ob sobotah ob 18.30, prvič že to soboto, 15. maja.

Oddaja Planet Vau je v nekaj mesecih predvajanja že poskrbela za veliko zanimivih in tudi ekskluzivnih zgodb, v prvem skupnem intervjuju pred kamero smo na primer govorili s Challetom Salletom in njegovim dekletom Yvonne, pred našo kamero sta prvič skupaj spregovorila tudi Jernej Tozon in njegova partnerica Eva.

Voditeljica Gaja Prestor, ki se je v novi vlogi odlično izkazala, je v studiu gostila številne glasbene goste, še več pestrih vsebin iz sveta znanih in zabave pa ekipa obljublja v prihajajočih oddajah, ki bodo od zdaj na Planetu ob sobotah ob 18.30.

