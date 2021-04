Slovenska vplivnica razkrila, kakšni so zaslužki v tem poklicu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekoč payboyeva zajčica, danes uspešna poslovna ženska in vplivnica Katarina Benček je spregovorila o svoji poslovni poti. Glavni vir dohodka ji trenutno predstavlja oglaševanje na svojih profilih na družbenih omrežjih in ustvarjanje oglaševalskih vsebin za podjetja.

Influencerka ali vplivnica, svoje znanje in bogate izkušnje o tem, kot sama rada poudari, poklicu, deli tudi z drugimi. Opaža namreč, da je pri tem še vedno veliko nejasnosti in tudi nerealnih pričakovanj.

"Če se nekdo odloči, da bo nekaj naredil pod ceno ali celo zastonj, s tem nevede škodi vsem ostalim influencerjem." Prav zato se ji zdi pomembno, da se o tem čimveč govori in in da čim več ljudi izve, kakšna so pravila obnašanja v tem svetu. Več v zgornjem videoprispevku.

Še več zanimivih zgodb vas čaka v oddaji Planet Vau z voditeljico Gajo Prestor, ki bo na sporedu nocoj ob 18.30 na Planetu. Še pred uradnim izidom boste lahko slišali osveženo uspešnico Romeo in Julija slovenske skupina Flirrt, ki letos praznuje 25 let in videli, kako je Eva Cimbola presenetila njihovega pevca.

Chorchyp, ki smo ga nazadnje spremljali v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, se bo pred našo kamero preizkusil v plesu ob drogu, izvedeli boste, kaj počne osebni nakupovalec in koliko boste zanj odšteli ter spoznali sevniškega slikarja Nika Anikisa, ki je pred kratkim prejel prestižno nagrado v New Yorku. Gost v studiu bo tokrat Žiga X Gombač, pisatelj in ultramaratonec.

Magazinska oddaja Planet Vau, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe in mode, bo na sporedu danes ob 18.30 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.