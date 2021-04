"Tako grozno je bolelo, da sem skoraj omedlela" #foto

Kakšna je tvoja nova tetovaža in kje jo imaš?

Moja nova tetovaža je japonska čaplja oz. heron, ki simbolizira spokojnost in mir. Iz angleščine bi lahko opis prevedli nekako tako. Je tudi simbol vztrajnosti in odločnosti, saj smo vsi nekako povezani, ko plujemo po različnih močvirjih in ribnikih v življenju. Ob vsem tem pa ne smemo nikoli obupati. Imam jo na spodnjem delu hrbta.

Zakaj si se odločila za ptico in zakaj ravno zdaj?

Glede tetovaž imam zelo specifičen okus. Ponavadi se odločim čisto spontano. Ta tatu sem si želela že dlje časa. Sem velika oboževalka japonske kulture in simbolizma, ki ga nosi čaplja. Preprosto sem začutila, da je pravi čas.

Gaja Prestor Foto: osebni arhiv

Koliko tetovaž imaš in ali ima vsaka svoj pomen?

Imam 11 tetovaž. Še sama nisem vedela, da jih je toliko, dokler jih nisem preštela. Ne bi rekla, da ima vsaka točen pomen, a vsaka predstavlja določen del mene in obdobje, v katerem sem se tetovirala. Vsaka tetovaža raste z mano in mi daje samozavest. Občutek imam, da tetovaže oblikujejo tudi moj značaj, čeprav se to čudno sliši. Preprosto mi je lepo, da lahko krasim svoje telo. Tetovira me odličen Filip Kučar, ki mu vedno znova z največjim veseljem predam svoje telo kot umetniško platno.

Ali te tetovaže res zasvojijo, kot pravijo? Je ta tvoja zadnja?

Lahko potrdim, da je tako. Vsaj mene so. Zagotovo ni moja zadnja, je pa zadnja za kar nekaj časa. Tetoviranje me je tako grozno bolelo, da sem skoraj omedlela. Potrebujem malo premora.

Oddaja Planet Vau z Gajo Prestor vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.