"To sem skrivala še pred hčerko!" #video

K Črnemu Petru prihaja štajerski slavček. Tako je, en in edini Damjan Murko, ki je nastopal v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko. Po njegovem nastopu v šovu je Jasna, ki je bila tam v vlogi tekmovalke, izjavila: "Vsi so me navdušili, razen pri Damjanu Murku sem opazila, da nekaj ni v redu. Da je to malo preveč stoično. In za hip sem pomislila, da gre za intelektualca, tako da nas je spet 'naaprilil', da tako rečem."

Za komentar smo prosili tudi Damjana Murka, ki odgovarja: "Vse, kar se je dogajalo na odru, je bilo do potankosti zrežirano in, tako kot vse v moji karieri, predvidljivo. Namen je bil očitno dosežen. Komisijo sem zmedel in tako odšel v naslednji krog."

A zdaj po oddaji so se strasti umirile, Jasna pa priznava, da je včasih težko držati jezik za zobmi.

Tokrat nas v soboto čaka že 7. oddaja Pri Črnem Petru. Videli bomo pravo zagato, saj bo Fani v roke dobila rokovnik, v katerega Brigita izliva svoja najgloblja čustva. Le do koga jih goji?

Med snemanjem smo zmotili kar voditeljico Jasno Kuljaj in jo povprašali, kaj se bo z oddajo dogajalo v prihodnosti.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto on 19.45 na Planetu. Ob 21.30 pa si lahko premierno na slovenskih televizijah ogledate romantično komedijo Z ljubeznijo, Simon. Vabljeni v našo družbo!

