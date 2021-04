Ste videli, kaj zna priljubljena pevka? #video

V oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, bo posebna gostja pevka Irena Vrčkovnik, ki nas je pred kratkim v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko presenetila z bobnarskimi veščinami. Kako je začela bobnati in kakšni ritmi so ji najbolj všeč, nam je zaupala v pogovoru.

Voditeljica Jasna Kuljaj bo v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru gostila pevko Ireno Vrčkovnik. Govorili bosta o njeni trideseti obletnici glasbenega ustvarjanja, o tem, kako je biti sveže zaljubljena, in o pevkinem nastopu v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, kjer je mnoge presenetila z razkritjem, da zelo rada bobna in da ji gre to tudi zelo dobro od rok. In kako se je vse skupaj začelo?

"Vedno mi je bilo zanimivo, kako bobnarji uporabljajo celo telo, noge, roke ter postavljajo tempo in ritem vsake pesmi. V najstniških letih sem pela pri bendih, kjer sem imela možnost bobne tudi preizkusiti, in takrat sem dobila veselje do bobnanja. Osnove mi je tako pokazal takratni član benda Vesna Dani Gregorc."

Tako je videti, ko Irena Vrčkovnik sede za bobne:

Najraje bobna ob rock glasbi. "Po duši sem že od mladih nog rockerica, čeprav spoštujem in izvajam tudi druge zvrsti," je povedala pevka, ki za bobne ponavadi sede na zasebnih zabavah, potem ko odbije polnoč. V smehu še prizna, da ji ena palčka vedno odleti iz rok.

"To, kar jaz počnem za bobni, je za moje pojme samo neki približek bobnanja. Dober bobnar je zame tisti, ki spremlja glasbo v smislu dinamike, tempa in ne udarja samo po opnah. Pri svojih zadnjih dveh ploščah sem zato povabila k sodelovanju dva odlična bobnarja, Krunoslava Levačiča in Ratka Divjaka, na nastopih pa me je največkrat spremljal Happy band, kjer so me bobnarsko spremljali sami odlični bobnarji: Joco Škorjanc, Tomaž Rebernak, Damir Pavlič, Matjaž Skaza ..."

Bobnarske veščine je v maski miške pokazala tudi v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko:

Poleg bobnov zna pevka igrati še na nekaj drugih glasbil. "Čisto mirno lahko rečem, da na nobenem ne blestim, saj je za to potrebno ogromno vaje. Moj prvi inštrument je bila klavirska harmonika, za katero sem končala nižjo glasbeno šolo, kasneje sem se učila igrati klavir, vmes pa sem se sama naučila osnovnih akordov na kitari, ki sem jo kot dodatni inštrument izbrala na fakulteti."

Njena velika neizpolnjena ljubezen pa je violina. "Že kot otrok sem si želela igrati violino, kasneje, pri 28 letih, sem se celo vpisala v glasbeno šolo, kjer sem se naučila osnov, a mi je potem zmanjkalo časa, da bi šolanje nadaljevala. Doma imam dve violini, ki ju občasno pobožam," je povedala v smehu in dodala, da ji je po zvoku sicer najljubši violončelo.

Irena Vrčkovnik s skupino Kamerati Foto: Bojan Puhek

Irena Vrčkovnik prav letos praznuje trideset let samostojnega glasbenega ustvarjanja, zato se je odločila osvežiti uspešnico Polepšaj mi ta dan, s katero bo nastopila tudi v tokratni oddaji Pri Črnem Petru. Svoj okrogli jubilej bo aprila proslavila tudi s koncertom, ki se ga že zelo veseli.

