Veliko priznanje za igralko iz oddaje Pri Črnem Petru

Pri Združenju dramskih umetnikov Slovenije so zapisali, da je Ana v svoji bogati karieri in tudi z vlogami v zadnjih dveh letih pokazala izjemen in subtilen čut za oblikovanje žanrsko raznolikih in poglobljenih odrskih figur, ustvarila je prepričljive in pretanjeno zasnovane kreacije, pa naj gre za poetične pevsko in igralsko zahtevne like, realistične, pravljične ali nerealistične, komične in dramske.

Ana Facchini kot trgovka Brigita v oddaji Pri Črnem Petru

Posebej so izpostavili njeno vlogo v uprizoritvi Evropa, mati mila, v kateri poosebljala srdito in obenem ranjeno Evropo. V tej je dokazala, da spada med najboljše slovenske gledališke ustvarjalke srednje generacije.

Ana nam je pred časom povedala, da ima gledališki oder neskončno rada: "Čarovnija, ki se ustvari, ko z občinstvom dihamo skupaj, je nekaj neprecenljivega." Simpatična igralka pa se odlično znajde tudi pred kamerami, o čemer se lahko gledalci prepričajo vsako soboto v oddaji Pri Črnem Petru, kjer blesti v komični vlogi prodajalke Brigite: "Delo pred kamero je na drugačen način lepo, omogoča filigransko raziskovanje sebe in tega, kako malo je potrebno, da se na tvojem obrazu prebere vse."

Ano Facchini lahko v oddaji Pri Črnem Petru ujamete že to soboto ob 19.45 na Planetu. Za zabavne nedeljske večere pa bo od zdaj skrbel voditelj Jonas Žnidaršič z novim kvizom Piramida sreče.

