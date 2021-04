Šok za družino Jožeta Potrebuješa #video

Med snemanji se zgodi marsikaj, tudi v oddaji Pri Črnem Petru. A da presenetiš kreativnega producenta, ki je posla vajen že več kot 30 let, je nekaj nevsakdanjega, To je uspelo gostu oddaje Pri Črnem Petru. Dejan Dogaja je presenetil Jožeta Potrebuješa in njegovo hči Petro do te mere, da se je zgodilo nepredstavljivo. Jože Potrebuješ je skoraj ostal brez besed. Zakaj je temu tako in kaj se je dogajalo v zakulisju, si oglejte v spodnjem videoposnetku.

Idejo za presenečenje je pevec dobil ob novem videospotu skupine Čuki. Posneli so simpatičen spot s safari temo za priljubljeno otroško pesem "Želvica". Avtor glasbe, besedila in aranžmaja je prav Jože Potrebuješ.

Tako Dejan Dogaja kot tudi Čuki kljub koroni še vedno razveseljujejo naše najmlajše in tako bo tudi v prihodnje, pravijo glasbeniki. Da je skupina Čuki še kako pogrešana na odru, priča tudi mejnik na Youtubu, saj so z otroško pesmico "Ko ko ko" pred kratkim presegli kar deset milijonov ogledov.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu.

