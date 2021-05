Magnifico razkril svoj neobičajen ritual #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V magazinski oddaji Planet Vau, ki je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu, so tokrat obiskali Magnifica, ki je tudi v času epidemije pridno ustvarjal naprej. Gledalci so lahko še pred uradno premiero ekskluzivno videli delček njegovega najnovešega videospota in spoznali njegov neobičajen ritual, povezan z jabolki.