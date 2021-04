"Žalosti me, ker na poroki ne bo moje mame, ki si je tega zelo želela" #video

Priljubljena pevka in članica zvezdniške ekipe v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, kjer se je tudi zgodila romantična zaroka, je Evi Cimboli povedala, da jo v zvezi z velikim dnem skrbi samo vreme.

"Res si želim, da bi sijal sonček. Tisto, kar me res žalosti v zvezi s to poroko, pa je, da ne bo moje mame, ki si je v zvezi z nama želela dve stvari. Ena je bila, da bi Miha posnel kakšno svojo pesem, ker je tako občudovala njegov glas in njegovo petje. Druga, še pomembnejša pa je bila, da bi se poročila. Vem, da bi bila zelo vesela. Žal mi je, da me ne bo videla v poročni obleki in da ne bo slišala zaobljub, ki jih bova z Miho povedala."

Več o pripravah na poroko in in romantičnem presenečenju, ki ga je Saši pripravil Miha, pa v zgornjem videoprispevku.

