"Gozd je najboljši studio za pomlajevanje" #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako nedeljo ob 18.30, nas je voditeljica oddaje Klepet ob kavi Jasmina Kandorfer peljala v gozd in nam pokazala nekaj trikov, ki nas lahko pomladijo za kar nekaj let.

"Gozd je dejansko zdravilišče, je najboljši kozmetični salon in najboljši studio za pomlajevanje ter uravnavanje hormonov," je povedala voditeljica Jasmina Kandorfer, ki jo na Planetu lahko spremljate v oddaji Klepet ob kavi. Novinarki Ani Raščan je pokazala nekaj trikov in spregovorila o blagodejnih učinkih, ki jih prinaša obisk gozda. Med drugim, kako lahko kar z drevesnimi iglicami naredite tretma obraza in vratu. Več v zgornjem videoprispevku.

Magazinska oddaja Planet Vau z voditeljico Gajo Prestor, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe, filma in mode, je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu. Oddaja Klepet ob kavi z Jasmino Kandorfer je na sporedu vsak dan ob 9. uri na Planetu.

