Prepotovala svet in se poročila s sosedom

Privlačna in nadarjena Narges Rashidi, ki jo od ponedeljka do srede ob 20.45 spremljamo v kriminalni seriji V iskanju pravice, ima za seboj bogato igralsko kariero, ki jo je iz rojstnega Irana popeljala v Nemčijo in nato v Los Angeles.

Igralka se je rodila v Iranu leta 1980 in se s starši nekaj let pozneje preselila v Turčijo, nato pa se je družina ustalila v Nemčiji, kjer se je Narges povsem posvetila učenju novega jezika in poskušala predvsem čim manj izstopati. Tudi danes še vedno pazi, da ne sprejema stereotipnih vlog priseljenk in v likih išče predvsem globino.

Takšen je tudi njen lik v seriji V iskanju pravice (Die Spezialisten – Im Namen der Opfer), v katerem igra forenzičarko Samiro Vaziri. "To vlogo sem z veseljem sprejela, saj poreklo lika sploh ni bilo pomembno. Je pač lik, ki dela v laboratoriju," pravi in dodaja, da bi moralo biti takšnih likov, kjer njihovo poreklo ni problematizirano, še več.

Narges v seriji V iskanju pravice

Narges, ki je ljubezen do igre odkrila že med šolanjem, je nastopila v številnih nemških filmih in serijah, širšemu občinstvu pa je postala znana z odlično grozljivo dramo V senci (Under the Shadow) režiserja Babaka Anvarija, ki je bil nagrajena z bafto za najboljši debitantski film, sama pa je bila med drugim nominirana za nagrado britanskega neodvisnega filma.

Zaigrala je tudi v seriji Romanca na poziv (The Girlfriend Experience), lani pa je kot vodja kurdske tolpe navdušila v hvaljeni seriji Tolpe Londona (The Gangs of London).

V Los Angeles je ni popeljala kariera, ampak ljubezen

Čeprav večinoma igra v evropskih produkcijah, pa Narges že več kot desetletje živi v Los Angelesu. V ZDA se ni preselila zaradi kariere, ampak zaradi ljubezni, saj tam tenis poučuje njen mož Christian Straka, s katerim se pravzaprav poznata že od otroštva, saj sta bila v domačem mestecu Bad Hersfeld soseda, a sta nato izgubila stik.

Leta 2009 sta se s pomočjo Facebooka znova začela pogovarjati in kmalu je sledil prvi zmenek ob kavi, že tri tedne pozneje pa je Christian Narges vprašal, ali bi se poročila z njim.

"Moja religija je živi in pusti živeti"

Zdaj Narges vsaj šestkrat na leto odpotuje v Nemčijo, kjer dobiva tudi največ vlog. Čeprav tekoče govori tudi angleščino in farsi, je nemščina še vedno jezik, v katerem je najbolj domača. "Izviram iz Irana, vendar je moj dom Nemčija," pravi igralka.

"Starši so me vzgojili tako, da spoštujem vse kulture in vere. Moja religija je živi in pusti živeti," pravi lepotica, ki Američanom povzroča nekaj težav z izgovorjavo njenega imena, ki pomeni narciso.

