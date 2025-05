Magnificu se je stožilo po Stožicah. Čeprav je pred tremi leti sporočil, da prekinja dolgoletno tradicijo božičnih koncertov v Ljubljani in da je tisti na božič 2022 zadnji v Stožicah, je zdaj napovedal, da se na letošnji božič vrača na to prizorišče.

V Areni Stožice 25. decembra napoveduje spektakularen božični koncert, na katerem bo predstav svoj novi studijski album Alpe Adria, ki je tik pred izidom. Na koncertu bo občinstvo lahko prisluhnilo novim skladbam, obenem pa ne bodo manjkali Magnificovi preverjeni hiti.

Odločitev, da prekine tradicijo v Stožicah, je sicer Magnifico v intervjuju za Siol.net pojasnil s tem, da je organizirati takšen koncert (pre)velik zalogaj za njegovo ekipo. "Bilo je preprosto preveč naporno," nam je dejal, "do zdaj so bili vsi ti koncerti polni in to je super. Ne bi pa rad, da me občinstvi opomni, da ima dovolj. Sem glasbenik, ne Planica, da bi moral biti vsako leto."

Konec avgusta lani je v Ljubljani priredil glasbeni spektakel ob 30. obletnici glasbene kariere. Po prvotnih načrtih bi moral koncert biti v parku Tivoli, a so ga zaradi zapletov pri dokumentaciji premaknili v Stanežiče.

