Tako je videti hotelska soba posvečena Nuši Derenda #video

Da je nastop na Evroviziji nekaj posebnega, ni nič nenavadnega. Niti to, da se izvajalci že na poti tja zelo zabavajo. Kako so si popestrili pot in dneve pred priljubljenim pevskim tekmovanjem 20 let nazaj, je za oddajo Planet Vau razkrila Nuša Derenda.

Pogovor je potekal na postelji posebne hotelske sobe. V hotelu v Krškem imajo namreč sobo Nuše Derenda, pevka pa je povedala, da je sodelovala tudi pri njenem opremljanju. V njej tako najdemo tudi nekatere predmete in fotografije s posebno spominsko vrednostjo. Nuša je povedala, da je v sobi tudi že prespala s svojim možem, s katerim v teh dneh praznujeta že 26. obletnico zakona. Več v zgornjem videu.

Nuša Derenda bo nastopila tudi v naslednji oddaji Pri Črnem Petru

