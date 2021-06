Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ko jo enkrat slišite, si jo prepevate še ves teden. Da ne boste rekli, da vas nismo opozorili," je o skladbi Mogoče, ki je že postala velika uspešnica in jo bodo Čuki tokrat predstavili tudi v oddaji Pri Črnem Petru, povedala voditeljica Jasna Kuljaj. Jasna je nastopila tudi v videospotu za omenjeno skladbo in pred časom nam je zaupala, kako je sploh prišla do glavne vloge.

Poleg Čukov bodo v tokratni oddaji na glasbenem odru nastopili še Eva Boto, Zvita feltna, Uroš in Tjaša, ansambel Unikat, Tilen Lotrič, Katarina Mala in ansambel Naveza.

Razigrano vzdušje bo tudi v gostilni, kjer bo Fani priredila nov umetniški performans – v postelji bo 24 ur, kjer se ji bo pridružil marsikdo. To pa ne bo preveč po godu njenemu možu Martinu.

Poseben umetniški performans bo potekal kar sredi gostilne.

Medtem bo natakarica Veronika presrečna, ker se bo vrnil njen nesojeni izbranec Matic, ampak z njim pride tudi Greta. Kdo je to in kaj hoče, bomo izvedeli v sobotni oddaji Pri Črnem Petru.

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu.

