Joker Out ne bodo več zaupali Slavku Ivančiču #video

V zadnji oddaji Planet Vau v tej sezoni so o slavi, oboževalkah in nedrčkih spregovorili mladi in vse bolj priljubljeni člani glasbene zasedbe Joker Out. Razkrili pa so tudi, zakaj ne bodo več podlegli obljubam glasbene legende Slavka Ivančiča.

Fantje iz skupine Joker Out so se v zadnjem času izstrelili med najbolj priljubljene glasbene zasedbe v Sloveniji, zato jim oboževalk zagotovo ne manjka. Vseeno pa so priznali, da so od starejših glasbenih kolegov o oboževalkah slišali zanimive zgodbe, ki pa se njim zankrat še niso zgodile in so zato začeli dvomiti, ali so sploh resnične.

"Ni ravno tako kot v filmih, kot so nam obljubljali," so dejali in v šali priznali, da so upali na kaj podobnega, kar so doživeli legendarni Rolling Stonesi ali Slavko Ivančič. "Slavko Ivančič nam je prodajal neke zgodbe, ki se nikakor ne uresničujejo. Slavko, to ni bilo lepo," je v smehu povedal pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetičanin.

Več o skupini Joker Out in o tem, kdaj bo izšel njihov prvi album, izveste v zgornjem videoprispevku.

