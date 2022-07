Turški zvezdnik je imel pomisleke, preden je sprejel vlogo "dr. Housa"

Zdravniško serijo o doktorju Housu si je po vsem svetu ogledalo več kot 80 milijonov ljudi, priljubljeni turški igralec Timuçin Esen je priznal, da je bil tudi on med njimi.

"Gledal sem ga pred leti, ko je prišel na male zaslone. Ko sem dobil ponudbo, da bi prevzel glavno vlogo v turški različici, pa sem si ga ogledal še enkrat," je povedal igralec in priznal, da je imel pomisleke, ali stopiti v tako velike čevlje. Nenazadnje je v tej vlogi igralec Hugh Laurie navdušil gledalce po vsem svetu.

"Na začetku sem imel nekaj pomislekov. To ni bila lahka odločitev. Zavedal sem se, da bo to težko delo v vseh pogledih. Gre za serijo, ki je bila gledana po vsem svetu in je skoraj ustvarila svoj žanr. Zato je bila letvica že na začetku postavljena zelo visoko," je povedal igralec.

Timuçin Esen je povedal, da ga je zgodba serije navdušila tudi zato, ker je drugačna od preostalih zdravniških serij.

"Kot veste, je serijo o doktorju Housu, po kateri je bil prirejen Zdravnik brez vesti, navdihnil Sherlock Holmes. Gre za detektivsko zgodbo, ki se odvija v človeškem telesu. Telo obravnavamo kot kraj zločina, 'detektiv' Hekimoğlu in njegova ekipa pa poskušajo skrivnostne primere reševati z izjemnimi in neobičajnimi metodami. Pri tem veliko tvegajo in takšen pristop morda v resničnem življenju ne bi naletel na veliko odobravanja. Prav zato se občinstvu morda lik zdi protisloven."

Timuçin Esen

Čeprav serija Zdravnik brez vesti temelji na poznanem formatu, so turški ustvarjalci vložili veliko časa in dela v predelavo. "Veliko smo razmišljali o tem, kako bi jo prilagodili kulturi naše države in kako narediti zgodbo in like sredozemske. Temu smo se posvetili zelo natančno," je, še preden so si serijo na malih zaslonih lahko ogledali turški gledalci, razkril igralec. Ti so jo pozneje izglasovali za najboljšo predelavo v zgodovini turške televizije.

