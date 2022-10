Igralec priznal: Niti približno si nisem mislil, da bo ta film požel takšen uspeh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.50 ogledali akcijski triler Ugrabljena (Taken), ki predstavlja prvi del filmske trilogije. V njej bo v glavni vlogi nastopil Liam Neeson, ob bok pa mu bosta stopili Maggie Grace in Famke Janssen. V nadaljevanju vam o filmski uspešnici, ki se lahko pohvali z oceno IMDb 7,6, razkrivamo pet zanimivosti.

1. Glavni igralec ni bil prvotna izbira filmskega producenta.

Scenarist in producent akcijskega trilerja Ugrabljena (Taken) Luc Besson je za glavno vlogo sprva izbral igralca Jeffa Bridgesa. Ta je naposled sodelovanje pri tem filmu odpovedal, Luc pa je nato k igranju glavne vloge povabil Liama Neesona. Zvezdnik je takoj pristal, saj si je želel nastopiti v fizično bolj zahtevni vlogi.

2. Scenarij je pomagal napisati tudi scenarist filma Karate Kid.

Četudi je Luc Besson zasnoval idejo za sam film, mu je pri končni verziji pomagal tudi Robert Mark Kamen, s katerim je Luc sodeloval že večkrat v svoji karieri. Robert je tudi avtor scenarija za kultno uspešnico Karate Kid.

Liam Neeson. Foto: IMDb 3. Glavni igralec ni pričakoval takšnega uspeha filma.

Liam Neeson je vlogo glavnega igralca v akcijskem trilerju Ugrabljena (Taken) sprejel predvsem zato, ker bi lahko tako preživel štiri mesece v Parizu in se obenem naučil karateja. "Resnično sem si želel vloge, ki bi bila fizično zahtevnejša," je povedal za GQ, dodal pa: "Mislil pa sem, da gre samo za neko manj pomembno vlogo v moji karieri. Povsem me je osupnilo, ko je film požel tak uspeh."

4. Zvezdnik je med pripravami na vlogo treniral s profesionalci.

Liam Neeson si je sicer želel fizično zahtevnejše vloge, a ni pričakoval, da bo med pripravami na snemanje treniral s profesionalci. Njegov trener je bil namreč Mick Gould, bivši vojak specialne letalne enote in licencirani trener. Ta ga je naučil vihtenja noža.

5. Celotna filmska franšiza je Američane tako prestrašila, da niso želeli obiskati Evrope.

Liam Neeson je v oddaji The Graham Norton Show razkril, da je filmska trilogija Ugrabljena (Taken) Američane tako prestrašila, da si niso upali obiskati Evrope. "Prejel sem pismo od učiteljice iz Teksasa, ki je želela 60 učencev pripeljati na ekskurzijo v Evropo, a ji 40 staršev tega ni dovolilo, saj so si ogledali naše filme."

