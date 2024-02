Zvezdnik osupnil: pri 68. letih sam opravil vse kaskaderske vložke

Film Ropar čiste vesti spremlja bančnega roparja Toma (Liam Neeson), ki se odloči opustiti svoje zločinsko življenje, potem ko se zaljubi v Annie (Kate Walsh). Ko poskusi skleniti dogovor s FBI, da bo vrnil ves ukradeni denar v zameno za nižjo kazen, mu dva pokvarjena agenta FBI podtakneta umor in ga prisilita, da se znajde na begu.

V filmski uspešnici je zvezdniški igralec Liam Neeson, najbolj znan po trilogiji Taken, ki je imel takrat 68 let, sam odigral vse kaskaderske prizore.

Jeffrey Donovan, ki igra enega od agentov, s katerimi se v filmu spopade Neeson, je bil presenečen, da Neeson ni zahteval kaskaderja za njune prizore pretepov.

Foto: promocijsko gradivo

"Od nekdaj sem ga spoštoval, moje spoštovanje do njega pa je še zraslo, ko sem ga spoznal. Ne bi mogel biti prijaznejši in res je izjemen profesionalec," je o Neesonu povedal Donovan. "Res neverjetno. Mislim, da je približno 15 ali 16 let starejši od mene, in ko sva igrala prizore pretepa, me je res navdušil s svojimi veščinami. V vseh kaskaderskih vložkih, ki jih lahko vidite v filmu, je on. Vse je sam opravil in lahko potrdim, da nima dvojnika, da med temi prizori ne sedi v svoji prikolici. Res je Liam. In bilo je res impresivno."

Akcijski kriminalni triler Ropar čiste vesti (Honest Thief) z Liamom Neesonom si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20. uri. Ob 21.50 sledi legendarna uspešnica z Arnoldom Schwarzeneggerjem Terminator.

