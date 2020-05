Deset zanimivosti, ki jih niste vedeli o trilogiji Ugrabljena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

1. Glavno vlogo bi moral odigrati Jeff Bridges

Glavno vlogo v Ugrabljeni bi moral odigrati Jeff Bridges, vendar je naknadno odstopil od projekta. Liam Neeson se je za sodelovanje odločil predvsem zato, da bi odigral fizično zahtevnejšo vlogo od tistih, ki jih je bil vajen, hkrati pa štiri mesece preživel v Parizu in se naučil borilnih veščin. Film je nepričakovano postal velika uspešnica, Bridges pa je razplet komentiral z besedami, da je bil Neeson veliko boljša izbira.

2. Film zaslužil skoraj desetkratnik vložka

Čeprav je Neeson pričakoval, da bo šel film naravnost na video, je prvi film zaslužil več kot 226 milijonov dolarjev. Njegov proračun je znašal 25 milijonov dolarjev. Nič čudnega ni, da so se torej hitro odločili za snemanje nadaljevanja. Ugrabljena 2 je ob večjem proračunu s 45 milijoni dolarjev v kinoblagajne prinesla še več denarja, 376 milijonov dolarjev. Tretji film je imel največji proračun (48 milijonov dolarjev), zaslužil pa je 326 milijonov dolarjev.

3. Z vsakim filmom tudi boljša plača

Liam Neeson je za tretji film prejel 20 milijonov dolarjev, drugi film pa naj bi mu prinesel deset milijonov dolarjev.

4. Si predstavljate Mickeyja Rourka v glavni vlogi?

Če bi Liam Neeson zavrnil sodelovanje v drugem filmu, bi vlogo Bryana Millsa ponudili Mickeyju Rourku.

Maggie Grace in Famke Janssen

5. Famke je zaradi filma postala borka proti trgovini z ljudmi

Nekdanje Bondovo dekle Famke Janssen, ki v Ugrabljeni igra nekdanjo ženo glavnega junaka Lenore, se je po zaslugi filma začela bolj zanimati za trgovino z ljudmi in postala ambasadorka dobre volje pri Združenih narodih za področje zločinov, povezanih z drogami.

6. Liam se boji višine

Čeprav se je Liam Neeson v glavi vlogi izkazal za zelo sposobnega, pa je imel tudi težave s strahom pred višino. Kar nekaj prizorov v prvem in drugem filmu so posneli na strehi, pri čemer so igralcu pomagali kaskaderji. "Nisem odigral vseh svojih akcijskih prizorov, sem pa odigral vse pretepe," je povedal Neeson.

7. Po filmu je nastala tudi serija

Leta 2017 je po uspešni trilogiji filmov nastala tudi TV-serija z enakim naslovom, v kateri pa spremljamo mlajša leta Bryana Millsa. Tako filmski kot televizijski Bryan (Clive Standen) prihajata iz Severne Irske.

8. Neeson je proti orožju

Čeprav Bryan Mills v filmih Ugrabljena ubije kar nekaj ljudi, da bi rešil svojo hčerko, pa je Liam Neeson večkrat javno povedal, da so ameriški zakoni o orožju sramotni. Ameriško podjetje Para USA, ki je priskrbelo orožje za filme Ugrabljena, je zato izrazilo obžalovanje, da so sodelovali z njim. Hkrati so se zavezali, da z igralcem ne bodo več sodelovali.

9. V Istanbulu je Neesona očaral islamski klic k molitvi

Snemanje drugega filma je potekalo tudi v Istanbulu, kjer je Neesona zelo očaral islamski klic k molitvi. "Tretji teden se mi je že zdelo, da ne morem živeti brez njega. Res je hipnotičen in ganljiv." Zaradi te izjave je moral igralčev predstavnik za tisk kasneje zanikati, da Neeson razmišlja o spreobrnitvi v islam.

10. Liam si je privoščil bivšega svoje filmske hčerke

Maggie Grace, ki v filmih Ugrabljena igra hčerko glavnega junaka, je med gostovanjem v pogovorni oddaji Conana O'Briena povedala, da se je med snemanjem filma razšla s tedanjim fantom, o strtem srcu pa je pripovedovala tudi Liamu. Ta je potem v šali poklical fanta in mu kot Bryan Mills zagrozil, naj se zresni. Igralka je še dejala, da je Neeson najboljši lažni oče, kar si ga lahko želi.

