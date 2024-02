Priljubljena voditeljica navdušila v Milijonarju in osvojila ... #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Milijonarju, ki je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.50 na Planetu, voditelj Jure Godler gosti tudi znane obraze, ki se v legendarnem kvizu preizkusijo za dobrodelne namene. Tokrat je na vroči stol sedla televizijska voditeljica in igralka Melani Mekicar in se odlično odrezala.