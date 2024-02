Strokovnjakinja iz šova iskreno o svoji poroki: Usoda ima res zanimiv smisel za humor

Sonja Javornik je znana slovenska novinarka, ki se spozna na slovensko estradno dogajanje. V 20 letih dela je ustvarjala tako doma kot v tujini. Po izobrazbi je sociologinja kulture, od nekdaj pa jo zanimajo partnerski odnosi, razmišljala je celo, da bi študirala psihologijo.

Iz svoje radovednosti je nato na to temo preštudirala veliko literature, o partnerskih odnosih pa se je veliko naučila tudi iz lastnih izkušenj, predvsem iz svoje poroke. "Lahko rečem, da je bila moja poroka nekakšen eksperiment," je povedala v smehu.

Sonja Javornik Foto: osebni arhiv

"Vedno sem govorila, da je poroka samo stvar 'papirjev' in torej nisem imela kakšnih romantičnih predstav ali sanj, kako v belem hodim do oltarja. In ker ima usoda res zanimiv smisel za humor, sem se potem poročila prav zaradi papirjev. Moj takratni partner je bil namreč iz Beograda in zato sem za vsak obisk plačevala zavarovanje za avto, vizum … Poroka je bila zato enostavnejša rešitev," je razložila in dodala, da je zdaj že 20 let srečno ločena.

Ekipa strokovnjakov tretje sezone šova Poroka na prvi pogled Foto: osebni arhiv

Sonja Javornik bo udeležencem ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled svetovala predvsem, kako izboljšati komunikacijo v partnerski zvezi.

"Komunikacija je pri odnosih izjemnega pomena, zato je moje poznavanje tega področja vsekakor velika prednost. Z izboljšano komunikacijo se odnos lahko neverjetno popravi. Seveda pa znam z neposrednimi vprašanji tudi izbrskati težave, ki jih morda sogovorniki sploh še niso ozavestili," je razkrila publicistka, ki bo v ekipi strokovnjakov moči združila s psihologom Timotejem Strnadom in partnersko terapevtko Špelo Gornik.

Slovenska različica šova Poroka na prvi pogled se z novo ekipo strokovnjakov in šestimi novimi pari na Planet vrača KMALU.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.