Vse se je pričelo s sporočilom na Instagramu

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri ogledali premiero Taksi 5. Gre za peto nadaljevanje najslavnejše francoske akcijske komedije, ki jo je že pred 24 leti napisal Luc Besson. Tokrat se je v vlogi režiserja in scenarista preizkusil Franck Gastambide, ki je poleg Bernarda Farcyja in Malika Bentalha tudi glavni igralec v filmu.

Filmska zgodba akcijske komedije Taksi 5 pripoveduje zgodbo o policijskem uslužbencu, ki ga premestijo na policijsko postajo Marseilla. Njegova naloga je prijeti skupino italijanskih roparjev v ferrarijih. Pregoni po ozkih ulicah in tudi po avtocesti bodo tudi tokrat v obilju, v tem nadaljevanju pa bo imel eno ključnih vlog legendarni beli peugeot 407.

Taksi 5 je izšel 11 let za njegovim predhodnikom Taksi 4. Četudi je produkcija filmske serije mirovala, to ni veljalo za navdušenje nad njo. Franck Gastambide in Malik Benthal sta se prva začela pogovarjati o morebitnem nadaljevanju, celoten načrt pa je ugledal luč sveta s sporočilom na Instagramu. Tako sta namreč stopila v stik z Lucom Bessonom, piscem scenarija vseh prejšnjih delov.

Takoj naslednji dan so se sestali, Malik in Franck pa sta priznala, da sta Lucu svojo idejo pojasnjevala skoraj eno uro. "Najin namen je bil, sicer s spoštovanjem, stresti franšizo. Kakor z elektrošokom. Želela sva si nekaj drugačnega in izvirnega, kar bi še vedno ohranjalo klasično noto filmske serije, saj sva njena največja oboževalca," je pojasnil Franck.

Franck Gastambide in Malik Bentalha. Foto: IMDb Luca sta več kot očitno prepričala, saj je idejo odobril, prosil ju je samo, naj mu pošljeta prvih nekaj deset strani scenarija. Franck se je hitro lotil dela, pri čemer pa ga je Luc Besson opozoril: "Budno bom bedel nad vsem, kar napišeš. Ta filmska serija je namreč moja zapuščina, ki jo bom varoval kot stražar." Posledično dejstvo, da je moral Franck za vsako spremembo v scenariju dobiti odobritev Luca Bessona, ne preseneča, tako kot ne preseneča dejstvo, da je moral napisati kar lepo število različic.

Franck je o tem dejal: "Ni mi bilo težko, saj sem se zaradi vsake njegove pripombe, popravka ali predloga naučil bolje opravljati delo scenarista, spretneje uporabljati besede in višjo raven humorja, zaradi česar film ni prostaški, ampak moderna komedija, ki si jo lahko ogledate skupaj s celo družino."

