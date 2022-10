Igralec razkril, kako jo je s snemanja te akcije odnesel brez poškodb

Leto dni po neusmiljeni akciji reševanja hčerke iz rok albanskih ugrabiteljev se nekdanji tajni agent Bryan Mills (Liam Neeson) posveča osebnemu varovanju. Med delom v Istanbulu ga obiščeta nekdanja žena Leanore (Famke Janssen) in hčerka Kim (Maggie Grace), toda skrivnostna skupina ugrabi Leanoro, Kim pa se znajde na begu v neznanem mestu. Bryan ugotovi, da so mu krvno maščevanje napovedali sorodniki kriminalcev, ki jih je odstranil pred letom dni, zato se mora znova odpraviti na vrtoglavi pohod nasilja in dokončno odstraniti zločince, ki so ogrozili njegovo družino.

Famke Janssen in Liam Neeson. Foto: IMDb Film Ugrabljena 2 (Taken 2) je sicer akcija, ampak glavni igralec Liam Neeson je zatrdil, da si kljub temu na snemanju ni pridelal nobene poškodbe. "Sam sem namreč izvajal samo prizore, v katerih se pretepam, za kaskaderske vložke pa je poskrbel moj dvojnik. To je edina moja zahteva zaradi slave, ki sem jo pridobil, in obenem tudi bistveno vpliva na to, da na snemanju ostanem brez poškodb," je pojasnil.

Igralec je nato razkril, da njegovo znanje borilnih veščin izhaja že iz otroštva, v katerem je treniral boks. Priznal pa je: "Tovrstna snemanja mi precej olajša to, da se trudim ostajati v formi. Obenem pa v otroštvu prisvojenega znanja ne pozabiš hitro. Sploh pa ne z redno vadbo, ki sem jo + izvajal že na snemanju prvega dela trilogije, saj ti to povrne naučeno disciplino."

Liam Neeson, sicer gledalcem poznan kot igralec, ki ni ravno naklonjen snemanju nadaljevanj filmov, je nato pojasnil, kaj je bistveno vplivalo na to, da je film Ugrabljena 2 (Taken 2) postal ena od redkih izjem, pri kateri se je to zgodilo:

"Sprva sem bil prepričan, da to ni mogoče, saj je bil prvi del tako dobro posnet, dodelan in sprejet. Nato pa me je režiser Luc Besson presenetil s scenarijem za drugega. Predvsem me je prepričalo to, da se bo odvijal v Istanbulu, ki sem si ga res želel znova videti, obenem pa je zgodbo izvrstno izpeljal iz prvega dela. Tudi moja soigralka Famke je dobila več prizorov v tem filmu, v katerih je lahko bolj pokazala svojo ranljivost, za piko na i pa se nam je pridružil še Rade Šerbedžija, ki se je v vlogi zlikovca odrezal izvrstno."

Akcijski kriminalni triler Ugrabljena 2 (Taken 2)