Hollywoodski igralci Sharon Stone, Liam Neeson in Stephen Fry so pozvali, naj se Kevin Spacey, ki so ga julija lani spoznali za nedolžnega v primeru več spolnih prekrškov, vrne v igralstvo, poroča Telegraph.

64-letni Kevin Spacey se po obtožbah, da je med letoma 2001 in 2013 izvedel devet spolnih prekrškov nad štirimi moškimi, več let ni pojavljal v kinematografih ali gledališču. Julija lani so ga na londonskem sodišču spoznali za nedolžnega. Po razsodbi je bil vidno ganjen in si je z robcem brisal obraz.

Predvajan dokumentarec s pričevanji več moških

Da naj se dvakratnemu dobitniku oskarja dovoli vrnitev v Hollywood, so prvič javno pozvali igralci Sharon Stone, Liam Neeson in Stephen Fry. K temu jih je spodbudil dokumentarec Spacey Unmasked, ki so ga v začetku tega meseca predvajali na Channel 4 in je vključeval pričevanja več moških, ki so trdili, da jih je Spacey spolno napadel. Gre za moške, ki primerov niso prijavili policiji.

Spacey je obtožbe o neprimernem vedenju, ki so bile predstavljene v dokumentarcu, zanikal. "Prevzemam polno odgovornost za svoje preteklo vedenje in dejanja. Ampak ne morem prevzeti odgovornosti in ne bom prevzel odgovornosti ali se opravičil nekomu, ki si je izmišljeval pretirane zgodbe o meni," je povedal v intervjuju za Telegraph. Dejal je, da je bil žrtev naglice po gibanju MeToo, ki so ga sprožile obtožbe proti Harveyju Weinsteinu.

Sharon Stone je poudarila, da komaj čaka, "da se Kevin vrne na delo". Foto: Profimedia

Hollywoodski igralci ga pogrešajo

Za časopis se je odzvalo več igralcev, ki so Spaceyju izrazili podporo. 66-letna Stonova je povedala, da komaj čaka, "da se Kevin vrne na delo" in dodala: "On je genij. Je tako eleganten in zabaven, radodaren in ve več o naši obrti kot kdorkoli drug." Podprl ga je tudi pisatelj, igralec in voditelj Fry, ki je dejal, da je bil Spacey večkrat neroden in neprimeren, ampak z obtožbami, za katere so ga spoznali za nedolžnega, se ne more strinjati. Poudaril je, da je bil Spaceyjev ugled uničen in da meni, da je ceno za to že plačal. Podobno je izrazil tudi Neeson: "Kevin je dober človek in človek z značajem. Naša industrija ga potrebuje in pogreša."

Pisma podpore sta napisala tudi oskarjevec F. Murray Abraham in režiser Trevor Nunn.

V začetku tega meseca je Spacey zmagal tudi na civilnem sojenju v primeru tožbe, da je spolno napadel moškega. Ta je trdil, da ga je Spacey leta 2008 napadel in je zaradi tega utrpel psihično škodo in finančno izgubo. Igralca so spoznali za nedolžnega.

