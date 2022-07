Igralec razkril, kaj je počel med pripravami na serijo

Od ponedeljka do petka ob 19.45 lahko na Planetu spremljate turško zdravniško serijo Zdravnik brez vesti, ki je nastala po priljubljeni seriji o doktorju Housu. Zdravnika Mehmeta Alija v seriji igra turški igralec Kaan Yıldırım, ki je razkril, kako so potekale njegove priprave na vlogo.

Postavni turški igralec je povedal, da je zelo drugačen od svojega lika. "Samo oči imava podobne," se je najprej pošalil igralec, nato pa dodal, da je lik iz serije Mehmet Ali zelo resen v primerjavi z njim.

"Na splošno sem bolj sproščena, duhovita in vesela oseba. Vseeno mi je všeč, da ima o vsem izdelano mnenje in se ne boji povedati, kar misli. On je bolj zavezan pravilom, jaz pa jih rad priredim po svoje."

V seriji Zdravnik brez vesti se je prvič srečal z vlogo, za katero je moral pridobiti nekaj medicinskega znanja in usvojiti strokovne izraze.

"Pred snemanjem smo se srečali z zdravniki na oddelku za nevrologijo medicinske fakultete Capa in univerze Okan. Imel sem jih priložnost opazovati med pregledi. Zame je bila to zanimiva izkušnja. Poleg tega sem prelistal nekaj knjig in si ogledal tri sezone serije o dr. Housu. Vse to mi je zelo pomagalo razumeti ta svet in zgraditi ta lik."

V seriji se je lahko bolje spoznal z zdravniškim poklicem, vseeno pa misli, da v resničnem življenju ne bi mogel biti zdravnik.

"Odkrito povedano, je to zelo težek poklic, ki zahteva veliko predanosti tako med šolanjem kot po njem. Ves čas imaš opravka z ljudmi, kar je po mojem mnenju izjemno zahtevna naloga. Poleg tega nosiš veliko odgovornost. Življenja ljudi so v tvojih rokah. Med snemanjem serije sem spoznal, da zdravniški poklic resnično spada med svete poklice."

