Igralka razkrila pomen tetovaže, ki jo nosi na prsih #foto

Od ponedeljka do petka ob 19.45 lahko na Planetu spremljate turško zdravniško serijo Zdravnik brez vesti, ki je nastala po priljubljeni seriji o doktorju Housu. Igralka Damla Colbay, ki v seriji igra mlado zdravnico Zeynep Can, je razkrila pomen tetovaže, ki jo nosi na prsih.

"Že od otroštva mi je všeč luna. Bolj kot to, da mi je všeč, čutim močno navezanost nanjo. V otroških letih sem imela vedno, ko sem molila ali meditirala, občutek, da svetloba, nekakšna mesečina, prihaja iz mesta, kjer je zdaj moja tetovaža, in na ta način sem bila povezana z vesoljem."

To je bil tudi razlog, da si je ta simbol dala vtetovirati na to mesto. "Ko sem to naredila, sem ugotovila, da nič ni naključje. Tetovažo sem si po nekem notranjem vzgibu dala narediti ravno na čakri sončnega pleksusa. Bit in občutja so integrirana v tej čakri. Luna je povezana z ženskostjo, čustvi in zaupanjem v intuicijo. To so stvari, ki sestavljajo moje življenje, zato je moja tetovaža prava zame. Vesela sem, da sem si jo dala narediti. Njena prisotnost mi daje moč," je razložila igralka.

Povedala je tudi, da čuti vpliv lune na svoje počutje. "Zanima me astrologija in spremljam čas mlaja in polne lune. Kadar občutim učinke polne lune na osebni ravni, nisem presenečena in lahko ustrezno ukrepam," je razkrila mlada igralka iz turške zdravniške uspešnice Zdravnik brez vesti, ki jo lahko spremljate na Planetu.

Zdravnik brez vesti bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45.

