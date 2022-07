"Težko je bilo na novo ustvariti lik in paziti, da ga pri tem nisem imitiral"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do petka ob 19.45 lahko na Planetu spremljate zdravniško serijo Zdravnik brez vesti, ki je nastala kot turška priredba kultne serije o doktorju Housu. Glavni igralec, v Turčiji izjemno priljubljeni Timuçin Esen, je priznal, da je bilo snemanje serije zelo naporno, tudi zato, ker so gledalci že poznali originalno različico, v kateri je blestel Hugh Laurie.

"Gre za zelo jasno izrisan lik. Ni ga bilo lahko prilagoditi in ga pri tem ne posnemati. Vzeti določene elemente, dodati nekaj lokalnih in paziti, da ne izgubimo njegovega bistva. To je bila moja glavna naloga," je o igranju "doktorja Housa", ki v turški različici sliši na ime Ates Hekimoglu, povedal igralec Timuçin Esen.

Priznal je, da je bila eden od večjih izzivov zanj tudi znamenita sprehajalna palica, s katero si pri hoji pomaga vse prej kot običajni zdravnik. "Težko je bilo uporabljati palico. Pred tem nisem vedel, da gre za fizično tako zahteven izziv. Poskušal sem biti čim bolj previden, da ne bi povzročil trajne škode svojemu telesu."

Preden je stopil pred kamere, je najprej želel bolje spoznati svoj lik. "Ko ustvarjate lik, želite imeti možnost vstopiti v njegov svet ter imeti vsaj malo njegovega znanja in perspektive. To ni nekaj, kar se lahko zgodi v kratkem času. Imam prijatelja, ki je svetovalec v zdravstvu. Po njegovi zaslugi sem lahko vstopil v prava bolnišnična okolja. Videl sem, kako poteka postavljanje diagnoz pri nediagnosticiranih bolnikih. Skrbno sem opazoval tudi odnose med zdravniki in bolniki," je razkril turški zvezdnik.

Timuçin Esen kot Ates Hekimoglu v seriji Zdravnik brez vesti (Hekimoglu)

Izkušnje v bolnišnici in med snemanjem serije so na igralcu pustile močan pečat tudi zasebno. "Čas v bolnišnici mi je omogočil, da sem se spet srečal z nekaterimi stvarmi, na katere sem pozabil. Spoznal sem, da ekstremni primeri, ki smo jih gledali v seriji, pravzaprav niso tako zelo redki. Pravzaprav sem prvi dan, ko sem šel v bolnišnico, srečal pacienta z ravno tako redko boleznijo, kot je bila obravnavana v seriji. Včasih sem videl še zahtevnejše primere."

"Ko sem videl pogum pacientov in predanost življenju, kljub njihovemu težkemu zdravstvenemu stanju, mi je to pomagalo razumeti glavno motivacijo zdravnikov. Bilo je navdihujoče gledati, kako se na vse pretege trudijo rešiti človeško življenje," je povedal igralec Timuçin Esen, ki mu je z vlogo doktorja Hekimoglu uspelo tako navdušiti igralce, da so serijo izglasovali za najboljšo predelavo v zgodovini turške televizije.

