Spoznajte lepotico iz nove zdravniške serije

Od ponedeljka do petka ob 19.45 lahko na Planetu spremljate novo zdravniško serijo Zdravnik brez vesti, ki je nastala kot priredba kultne serije o doktorju Housu. Lik zdravnice Zeynep Can je odigrala lepa in uspešna turška igralka Damla Colbay, ki je priznala, da v resničnem življenju ne bi mogla biti zdravnica.

Damla Colbay je 29-letna turška igralka, ki se je v seriji Zdravnik brez vesti (Hekimoğlu) prvič preizkusila v vlogi zdravnice. Priznala je, da je bilo na začetku zelo težko, potem pa je postalo lažje. "Sčasoma so vsi ti izrazi, dogajanja v prizorih postali bolj naravni. Včasih naletim na izraz, za katerega se na prvi pogled zdi, da ga ni mogoče niti prebrati, kaj si ga šele zapomniti, a potem vseeno gre."

Čeprav je igralka v vlogi zdravnice povsem suverena, v resničnem življenju tega poklica ne bi mogla opravljati. "Kot nekdo, ki ima težave že, ko zagleda umetno kri, si nikoli nisem želela postati zdravnica. Prav tako ta poklic zahteva, da imaš pod nadzorom svoja čustva. Sama si ne bi mogla kaj, da se ne bi vživela v bolnike in njihove svojce. Na koncu bi verjetno tudi sama zbolela od žalosti," je priznala igralka, ki je navdušena športnica.

Do začetka srednje šole je trenirala atletiko in osvojila kar nekaj medalj. Njeni disciplini sta bili tek na dolge proge in skok v višino.

"Lahko rečem, da je bil šport vedno v mojem življenju. V otroštvu in mladosti sem tudi sodelovala na uradnih tekmovanjih. Trenirati sem nehala, ko sem šla v srednjo šolo, ampak tečem, kadar lahko. Tek me pomirja in med tekom se mi običajno porodijo najboljše ideje."

Poleg aktivnega načina življenja lepotica prisega na posebno lepotno rutino. "Mislim, da je skrivnost v pitju veliko vode. Že leta vsako jutro začnem dan s toplo vodo z limono in čez dan vedno popijem vsaj tri litre vode. Čutim, da sta tako moja koža kot telo nahranjena z vodo in poživljena. Spat hodim med 23. uro in polnočjo in dan začnem zgodaj zjutraj. Mislim, da sta moji največji lepotni skrivnosti voda in redno spanje," je razkrila igralka Damla Colbay, ki jo lahko na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45 ujamete v seriji Zdravnik brez vesti (Hekimoglu).

