Afera se je začela – padel je prvi poljub

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, se je nevesta Carolina Santos, ki je sicer poročena z Dionom Giannarellijem, ponovno na skrivaj dobila z Danielom Holmesom – ženinom, ki je šov že zapustil. Ves čas druženja sta se očitno spogledovala, na koncu pa si izmenjala tudi strasten poljub.

Carolina in Dion v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija v zakonu doživljata več padcev kot vzponov. Tudi na zadnji skupni ceremoniji ni bilo nič drugače. Nevesta je sicer izbrala možnost odhoda iz eksperimenta, kar si je kljub začetni odločitvi, da bi rad ostal, na ceremoniji zaželel tudi Dion. Strokovnjaki so ju spodbudili, naj si dasta priložnost še vsaj v naslednjem tednu, in zakonca sta se nazadnje dogovorila, da bosta začela graditi medsebojno prijateljstvo.

Znano je, da si Carolina že nekaj časa vsak dan dopisuje z drugim in se z njim tudi na skrivaj srečuje. Nič drugače ni bilo po obljubi možu, da bosta poskušala izboljšati odnos. Hitro po tem se je namreč ponovno dobila z Danielom Holmesom, nekdanjim kandidatom v šovu, s katerim sta se ob srkanju koktajlov več kot očitno spogledovala. Vmes je Daniel ponosno dejal: "Imava močno povezavo. Dotikava se in sva odprta … Mislim, da sem Carolini nedvomno všeč."

Nato je želel Carolino poljubiti, a mu je sprva dovolila samo poljub na lice. "Morala bi še počakati," je dejala. To sta tudi storila. Počakala sta naslednjih 30 minut, nato pa se izmuznila nekam, kjer sta mislila, da ju kamere ne bodo ujele, in se strastno poljubila. Daniel je Carolino dvignil v svoje naročje in ji priznal, da si jo želi, ona pa mu je dejala, da je poreden.

Med vsem tem je Dion doma sameval in razmišljal o tem, ali mu bo uspelo rešiti odnos s Carolino ali ne.

