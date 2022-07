Prepovedana ljubezen v šovu dosega svoj vrhunec

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00, smo bili lahko včeraj priča stopnjevanju prepovedane ljubezni. Carolina, ki je sicer poročena z Dionom, se je na skrivaj sestala z drugim kandidatom, Danielom. Z njim si nenehno dopisuje in tudi njen mož Dion začenja opažati, da se njegova žena vse bolj oddaljuje od njega.

Daniel Holmes je ženin, ki ga je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija njegova žena Jessica Seracino zapustila takoj po vselitvi v skupno stanovanje. Takoj po tem je tolažbo iskal pri Carolini Santos, ki je sicer poročena z Dionom Giannarellijem, hitro pa je bilo mogoče opaziti, da je med Carolino in Danielom preskočila iskrica. Tudi po njegovem odhodu iz šova je Carolina ostala v stiku z njim. V živo sta se sestala v telovadnici, kjer sta skupaj trenirala, na koncu pa je Daniel dejal: "Se vidiva, bodoča žena."

Na drugi strani je njen mož Dion Giannarelli začutil, da se žena od njega oddaljuje, zato ji je doma napisal ljubezensko pismo, pripravil steklenico vina, narezek, mizo pa okrasil s šopkom. Po prihodu Caroline ji je svoje pismo prebral in razkril, zakaj mu je bilo kot najstniku težko, ter dodal, da bo vložil vse v to, da njun zakon uspe. Po precej dolgi tišini mu je Carolina odvrnila: "Cenim to." Na samem pa je žena priznala: "Do njega ne čutim popolnoma nič. Z njim se ne morem povezati na globlji ravni."

Med njunim bivanjem v stanovanju postaja jasno, da se je Carolina prenehala truditi za njun odnos, saj so ji misli bežale k Danielu, s katerim si tudi redno dopisuje. Tudi Dion je opazil odsotnost svoje žene, saj je dejal: "Videti je, kakor da noče biti tukaj. Pojma nimam, kaj se dogaja." Naposled je z ženo o tem tudi spregovoril, ona pa mu je dejala, da ima občutek, da so ji strokovnjaki izbrali napačnega partnerja.

Carolina je pojasnila, da jo na Dionu moti to, da ne zajtrkuje, da ne telovadi in da ne posluša moderne glasbe. Dion je nato dejal, da se v njunem razmerju res trudi, Carolina pa ga je dotolkla z opazko: "Očitno imaš privide." To je bilo Dionu težko slišati, saj ji je odvrnil: "V šov sem prišel z odprtim srcem in željo, da najdem ljubezen, najboljšo prijateljico in nekoga, s katerim se bom lahko skupaj smejal." Carolina mu je hladno odvrnila: "Tega pri meni ne boš našel."

Dion je nato zapustil prepir in se izoliral, Carolina pa je hitro poklicala Daniela, ki jo je med klicem vprašal: "Ali misliš, da bi se lahko kdaj zaljubila v Diona?" Carolina mu je odločno zatrdila: "Ne." Carolina in Daniel sta se nato dogovorila za ponovno snidenje v živo, kar samo dokazuje, da prepovedana romanca dosega svoj vrhunec.

