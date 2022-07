Po vseh prepirih šov zapustil še en par

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, so se pari v včerajšnji epizodi ponovno udeležili skupne ceremonije, na kateri so se odločali o obstanku v eksperimentu. Drame ni manjkalo, eksperiment sta zapustila Selin in Anthony.