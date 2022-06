Umazanega perila se načeloma ne pere v javnosti, a ta nevesta se tega ni držala

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00, so se pari udeležili prve skupne večerje. Nevesta Selin, ki jo je Anthony predhodno zapustil na medenih tednih, je na večerjo prišla sama, pred prihodom svojega moža pa je že vsem dekletom predstavila svojo plat zgodbe. Na drugi strani je Anthony tudi po prihodu vztrajal, da umazanega perila ne bo pral v javnosti.

Anthony je ženin, ki je svojo nevesto Selin na medenih tednih predhodno zapustil, saj jo je obtožil, da pred kamero igra in da se mu posmehuje.

Na drugi strani pa je Selin to komentirala: "Res je občutljiv. To samo dokazuje, da ni pravi moški. V tem primeru sem se jaz počutila kot večja žrtev. Mislim, da izgovor, ki bi opravičil njegovo vedenje, ne obstaja."

Oba zakonca sta tako živela v ločenih stanovanjih in tudi na prvo večerjo nista prišla skupaj. Anthony je priznal, da o svojem odnosu z ženo ne želi javno komunicirati z drugimi, Selina pa je poudarila, da se bo o tem pogovorila z drugimi kandidatkami.

Selin je na večerjo prispela sama in prvo, kar je o tem rekla Domenica, ena od nevest, je bilo: "Ta ženska potrebuje pijačo." Ženske so se tako zbrale okrog Selin, ki je sprva sicer dejala, da o možu ne bo dejala nič, nato pa se je precej razgovorila.

Povedala jim je povzetek njunega odnosa, opozorila pa je na dejstvo, da je njen mož predhodno zapustil medene tedne. Z dodatnimi izjavami je še podkrepila pranje umazanega perila v javnosti in tako, po mnenju strokovnjakov, podkrepila ustvarjanje mnenja o njenem možu, še preden se je ta pridružil.

Domenica, Selin in Holy na zasebnem pogovoru

Samo nevesta Ella Ding je Selin opozorila, da naj se malce vpraša, kako bi se ona počutila, če bi njen mož tako govoril o njej, ko je ne bi bilo zraven. Naposled je na prvo skupno večerjo prispel tudi Anthony, ne on ne žena pa nista opazila drug drugega.

Vidno napetost v ozračju je želel zmanjšati Al, ki si je pivo natočil v čevelj in ga spil. S tem je prebil led pri vseh, razen pri svoji ženi Samanthi, ki je njegovo dejanje dojela kot potrdilo, da njen ženin ni zrela oseba.

Med večerjo je nato Domenica, ena od nevest, Anthonyja vprašala, ali mu je kaj žal, da je medene tedne zapustil dan prej. Anthony je bil presenečen in vprašal: "Ali to vsi veste?" Na samem je priznal, da ni pričakoval, da bo njegova nevesta vse to obesila na javni zvon. Naposled so nanj začeli za dodatne informacije pritiskati vsi kandidati, a Anthony se ni dal, saj je zatrdil: "S tem se moram pogovoriti s Selin in nobenim drugim. Ne vem, kaj vam je povedala ona, ampak jaz je ne nameravam očrniti."

Po večerji sta se Anthony in Selin odpravila na zasebni pogovor, v katerem se je Anthony svoji nevesti opravičil in dejal: "Želim si, da veš, da sva sposobna to premagati. Všeč si mi, saj si dobra oseba in še boljša mama. Kaj morava storiti, da prebrodiva to oviro?" Selin pa nad njuno skupno prihodnostjo ni pokazala navdušenja.

"Poskušam razumeti, ampak ti si bil tisti, ki je odšel," je dejala Selin, ki je to tudi v nadaljevanju to nenehno poudarjala. Celo strokovnjaki so opazili, da Selin sploh ni ozavestila opravičila, ampak je svojega moža samo opozarjala na to, kaj je storil narobe.

Bosta Selin in Anthony zmogla vzpostaviti kakšen pristen stik ali se bosta glede na vse težave poslovila že na prvi ceremoniji? Odgovore prinaša samo ogled naslednjih epizod ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi Pogled: Avstralija!

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00. Vsak dan pa si prej lahko ogledate tudi zabavno oddajo Družinski dvoboj, ki se začenja ob 19.45. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.