Nevesta je tarnala, namesto tolažbe pa prejela piker komentar

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00, so se pari udeležili že četrte skupne večerje. Nanjo sta Carolina in Dion prispela ločeno, kar je poskrbelo za veliko napetosti med večerjo, sprožilo pa tudi debato z drugimi kandidati.

Carolina je na večerji sprva debatirala z Olivio in Jacksonom. Povedala jima je, da je njen mož Dion fizično ne privlači, ponovno pa izpostavila, da jo moti to, da ne zajtrkuje. Naposled je razočarana žena razkrila še, kje v odnosu stoji sama: "Vse skupaj pravzaprav ni povezano z njim, težava je v meni. Skušam najti nekaj, prek česar bi se lahko bolj povezala, ampak tega ne najdem."

Carolina je nato pojasnila, da si želi več strasti v razmerju: "Ko svojega izbranca pogledaš, bi si mogel želeti poljubov, trganja oblačil z njega … Jaz prihajam iz Latinske Amerike, zato si močno želim strasti in ljubezni!" Ob tem jo je opazovala tudi strokovnjakinja Alessandra Rampolla, ki je dejala, da ta izgovor, da prihaja iz Latinske Amerike, ne upravičuje njenega nespoštovanja.

Žena ni odstopila od nobenega svojega komentarja med večerjo, kar je samo prililo olje na ogenj in Domenici je prekipelo: "Draga moja, saj nisi Beyonce. Vsak človek te na avstralskih plažah gotovo ne bi prepoznal." Njen komentar se je namreč navezoval na to, da je Dion želel Carolino peljati na sprehod, ona pa je to zavrnila, saj ima več kot 60 tisoč sledilcev na platformi Instagram, ki bi jo lahko prepoznali in videli v njegovi družbi.

Med vsem tem je bil Dion povsem obupan, saj je na samem dejal: "Naj mi da vsaj kanček upanja. Prosim jo samo za to, saj tega zdaj nimam." Se bo ženinova želja uresničila, ali bo Carolina raje dajala upanje svojemu skrivnemu ljubimcu Danielu? Vse to in še več izveste samo z ogledom naslednjih epizod ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija!

