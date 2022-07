Razlog, zakaj se Slovenci ponoči zbujajo, poskrbel za veliko smeha #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Družinski dvoboj, ki je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45, dve ekipi ugibata, kaj je na posamezno vprašanje odgovorilo sto Slovencev. Nekateri odgovori so zelo zabavni, drugi pa tudi nekoliko presenetljivi.

V ponedeljkovi oddaji sta si v družinskem dvoboju nasproti stali družini Črčkovi in Ivanušič. V tretji igri sta morali ugibati, kaj je bilo sedem najpogostejših odgovorov stotih Slovencev na vprašanje Kaj je razlog, da se zbudite ob 2. uri zjutraj.

Najprej so si priložnost za ugibanje skritih odgovorov priigrali Črčkovi. Uganili so štiri, ob tem pa tudi trikrat zgrešili, zato so priložnost z enim pravilnim odgovorom pobrati vse točke dobili člani družine Ivanušič.

Voditelj je za mnenje najprej vprašal najmlajšega člana skupine Ivanušič, ki se je pred tem izkazal z nekaj pravilnimi odgovori. "Seks," je izstrelil in z nepričakovanim odgovorom poskrbel za veliko smeha.

Čeprav tudi voditelj ni bil prepričan, da bo odgovor med sedmimi najbolj pogostimi, se je na koncu izkazalo, da so tako na zgornje vprašanje odgovorili trije Slovenci. Smeha in začudenih pogledov tudi tokrat ni manjkalo. Več v zgornjem videoposnetku, kjer izveste tudi, kateri so preostali najpogostejši odgovori stotih Slovencev na zgornje vprašanje.

Na koncu so se člani družine Ivanušič uvrstili tudi v finale, vendar jim tam ni uspelo osvojiti 200 točk in s tem glavne nagrade. Poslovili so se z zneskom, ki je seštevek točk, osvojenih v kvizu.

