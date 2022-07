Izbranka ga je zapustila, tolažbo pa je iskal pri drugi kandidatki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00, sta Jessica in Daniel sicer prispela v njuno skupno stanovanje, a še preden sta razpakirala, je žena svojemu možu pojasnila, da zapušča eksperiment. On je nato tolažbo iskal pri drugi kandidatki.