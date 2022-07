Šokantno: na ceremonijo je prišla kar s svojim ljubimcem!

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so se pari ponovno znašli na skupni ceremoniji in se odločali o svojem obstanku v ljubezenskem eksperimentu. Za največje presenečenje je poskrbela Carolina Sanots, ki se je je udeležila kar s svojim ljubimcem Danielom, s čimer je preostale tako šokirala, da so vsi zapustili prostor.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija je na skupni ceremoniji pred strokovnjake prvi sedel Dion. Njegova žena Carolina Santos se namreč na ceremoniji takrat (še) ni prikazala, kar je Dion razumel kot njen odhod iz šova, posledično pa je isto odločitev sprejel tudi sam. Možnost odhoda so izbrale tudi tri žene: Tamara, Samantha in Kate. Tamara in Samantha sta zaradi nasprotnih odločitev ženinov primorani ostati v šovu še vsaj en teden, Katin mož pa se je odločil enako, zato sta zakonca zapustila šov.

Za največje presenečenje na skupni ceremoniji tako med kandidati kot strokovnjaki pa je nedvomno poskrbela Carolina Santos. Sprva je svojega moža pustila samega sesti pred strokovnjake, nato pa se je na ceremoniji prikazala s svojim ljubimcem Danielom Holmesom. Vsi kandidati so ostali odprtih ust, strokovnjaki pa so se nato le zbrali in ju povabili na kavč, da sta lahko pojasnila, kaj se dogaja. Zakonca sta pojasnila, kako se je začela in stopnjevala njuna afera, Dion pa je to sprva tiho spremljal, dokler ni svoji ženi rekel: "Torej, ko sem te poskušal kontaktirati in se mi nisi javila, je bilo to zato, ker si bila zunaj z njim?!"

Carolina in Daniel sta na ceremoniji vsem povedala, kako se je pričela njuna ljubezenska zgodba. Foto: Printscreen MAFS Australia

Dion je nato poudaril, da si je prav oddahnil, da se je to zgodilo tako zgodaj v njunem razmerju, saj je prepričan, da bi Carolina to dejanje ponovila tudi v njuni prihodnosti. Nato je Dion spregovoril tudi o svojih občutkih: "Ko sem ju zagledal skupaj, mi je srce zastalo. Bil sem povsem šokiran. Toliko sem vložil v ta eksperiment, dobil pa brco v rit. Tega ne bi privoščil niti najhujšemu sovražniku." Dion je nato nekaj iskrenih besed namenil tudi Carolini: "Druga ženska bi lahko zasedla tvoje mesto, se poročila z mano in od mene dobila vse, kar ji lahko ponudim. Ti pa si odvzela to priložnost tako njej kot meni."

"Razumem. Vse, kar lahko storim, je, da se ti opravičim," je dejala Carolina, Dion pa ji je ostro odvrnil: "Kar prihrani svoja opravičila zase." Daniel Holmes je nato vsem zatrdil, da med njima postaja resno resno, strokovnjakom pa povedal, da sta na ceremonijo prišla skupaj, kar želita skupaj nadaljevati tudi ljubezenski eksperiment. Kandidati so bili izjemno šokirani, še najbolj Dion, ki je vstal in med odhajanjem dejal: "Za danes sem videl dovolj." Njemu so sledili še vsi drugi kandidati.

Dion je s ceremonije odvihral prvi, sledili pa so mu še ostali kandidati. Foto: Printscreen MAFS Australia

Po vrnitvi vseh v skupni prostor so strokovnjaki razkrili svojo odločitev: "Pod nobenim pogojem vama ne bomo dovolili, da v eksperiment vstopita skupaj." Preostali kandidati so temu zaploskali, strokovnjaki pa so poudarili, da bi s tem izkazali podporo nespoštljivemu in podlemu obnašanju Caroline do Diona, česar pa si nikakor ne bodo dovolili. Ljubimca sta bila tako primorana šov zapustiti, Dion pa se je na koncu zahvalil vsem kandidatom za podpro in jim pred odhodom zatrdil, da imajo prijatelja za vse življenje.

