Varanje, laganje in pogrevanje starih zamer postajajo vse bolj priljubljene dejavnosti

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, so se pari ponovno zbrali na skupni večerji. Med epizodo smo bili lahko priča varanju in laganju Caroline, hinavščini Olivie, predvsem pa pogrevanju starih zamer. Nesoglasja med kandidatkami namreč še vedno niso pozabljena.

Peta skupna večerja je na začetku potekala zelo mirno. Za prvo pomembnejšo prelomnico je poskrbel Matt, ki se je vsem opravičil za svoje obnašanje prejšnji večer, saj je pregloboko pogledal v kozarec. Medtem ko je njegova žena opravičilo ignorirala, so ga preostali lepo sprejeli, Olivia pa ga je tudi komentirala: "No, to je bilo dobro opravičilo." To je bila vaba za Domenico, opravičilo katere je Olivia označila za zlagano, a se Domenica takrat na njene komentarje še ni odzvala.

Med večerjo je Domenica nato vprašala Diona, kako jim gre s Carolino. Dion je z njo odkrito spregovoril o slabem odnosu, ki ga ima z ženo, vmes pa se je presedel stran od nje. Na samem je priznal, da je Carolina povsem drugačna, kot je bila na medenih tednih. Gledalcem je jasno, da je za to kriva njena skrivna romanca z Danielom, s katerim se je pred večerjo tudi dobila in strastno poljubljala, Dion pa za zdaj glede tega še tava v temi.

Pred večerjo se je Carolina dobila in vroče poljubljala z Danielom. Foto: Printscreen MAFS Australia

Domenica je tudi Carolini povedala, zakaj je na skupni ceremoniji komentirala njun pogovor s strokovnjaki: "Nisem odobravala tvojega vedenja in poniževanja Diona, kar sem ti želela dati jasno vedeti." V njuno debato se je vključila še Olivia, ki je Domenici rekla, da je Carolino s svojimi izjavami napadla, nato pa glavo naslonila na mizo in rekla: "Dovolj imam že vsega."

Po tem je na večerji sledil pravi kaos. Olivia je rekla: "Nihče se ne sme dreti na Domenico, ona pa se lahko na vse nas." Carolina jo je dopolnila: "Ne smemo se dreti nanjo, ona pa lahko razbija kozarce pred našimi glavami." Domenica se je branila, da se je opravičila za svoja dejanja, Olivia pa ji je hitro odvrnila, da je bilo njeno opravičilo plitko in polno izgovorov. Ob tem je poudarila, da njenega opravičila tako ali tako ne bi sprejela, cenila pa bi, če bi se vsaj dobro opravičila.

Njeno opravičilo je bilo sicer dovolj dobro za vse preostale, Matt pa je ob tem dejal, da je čas, da pozabijo na to, a umika od pereče teme ni dosegel. Domenica je nato izpostavila še pikre komentarje, ki jih je Olivia momljala med njenim opravičevanjem, ona pa ji je nato očitala, da je bilo narobe, da je takoj po opravičilu zapustila prostor. To je Domenico vznemirilo, Carolina, ki je to opazila, pa je hitro dejala: "Skrijte kozarce pred Domenico, preden spet kakšnega razbije."

Domenico so pripombe med večerjo nazadnje le razburile. Foto: MAFS Australia Vzdušje je želel pomiriti Dion, ki je vsem dejal: "Skupina odraslih se ne bi smela tako obnašati. Stvari uhajajo izpod nadzora." Nato je sledil preobrat, saj se je Domenici opravičila Olivia: "Oprosti za moje pikre komentarje. Sploh se nisem zavedala, da jih izgovarjam. Žal mi je." Na samem je priznala, da je to storila samo zato, da bi bil Jackson ponosen nanjo, dodala pa: "Mene je sicer sram, da sem se jaz opravičila njej. To žensko bom sovražila do konca življenja."

