Nevesta se je za prsne vsadke odločila že pri 20 letih in še vedno jih obožuje

Ella Ding je 28-letna nevesta, ki je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija poročena z možem Mitchllom Eynaudom. Ella ne skriva navdušenja nad lepotnimi popravki. Redno prejema injekcije proti gubam, poleg tega pa je v enem od zadnjih intervjujev ponosno razkrila, da se je pri svojih 20 letih odločila za operacijo povečanja prsi, nad rezultati katere je še danes navdušena.

"Želela sem si jih že od najstniških let, saj sem vedno imela zelo majhno košarico. Prsi nikoli niso zrasle v kaj več, zato nikakor ne obžalujem tega, da sem se odločila za povečanje. Zdaj svoje oprsje naravnost obožujem,” je priznala Ella.

Poleg tega posega nevesti ni bilo nerodno razkriti vseh preostalih posegov, ki jih je imela v svojih 28 letih. "Dobila sem botoks v čelo, lica in brado. Glede na to, v kateri industriji delam, to ne preseneča, saj sem bila temu izpostavljena že od samega začetka," je svoje odločitve pojasnila Ella in dodala:

"Tudi ustnice sem si popravila. Ta tretma obnavljam vsako leto, pazim pa, da mi ne vbrizgajo preveč, saj nočem izstopati. Na srečo mi vsaka polnitev ostane za dlje časa, kot je običajno, tako da mi na to lepotno storitev ni treba hoditi prepogosto.”

