Ste vedeli? Turška zvezdnika sta par tudi v resničnem življenju.

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri spremljate priljubljeno turško telenovelo z naslovom Moje sonce (Ada Masali). V njej v glavnih vlogah nastopata igralca Alp Navruz in Ayça Ayşin Turan. Med njima je kemija v vsakem prizoru več kot očitna, ljubezen pa sta s televizijskih ekranov prenesla tudi v resnično življenje, saj sta srečno zaljubljen par.

Turška telenovela Moje sonce (Ada Masali) v ospredje simpatične poletne zgodbe postavlja ambiciozno poslovno žensko Harizan, ki je vajena življenja v velikem in sodobnem mestu. Želi si napredovanja, a za uresničitev sanj bo morala šefu najprej pomagati rešiti težavo, ki bi lahko ovirala razvoj podjetja. Odpraviti se mora na majhen egejski otok in poiskati človeka, ki jim noče prodati svoje zemlje.

V glavnih vlogah nastopata Alp Navruz in Ayça Ayşin Turan. Alp, ki je star 32 let, je svojo igralsko kariero začel že zelo zgodaj, diplomiral pa je iz turškega jezika in turške literature. Ayça Ayşin je od njega dve leti mlajša, tudi sama pa ima diplomo s področja filma in televizije. Alp in Ayça Ayşin sta se spoznala na snemanju nadaljevanke Moje sonce (Ada Masali), med njima pa je bilo hitro mogoče začutiti pristno kemijo in naklonjenost.

Igralca, ki sta se zaljubila tudi v resničnem življenju, sta med snemanjem to poskušala skrivati, kar jima je nekaj časa uspevalo. Nazadnje sta po nekaj mesecih skrivanja in igranja z mediji le razkrila, da sta par. Alp je ob razkritju dejal: "Toliko različnih stvari je bilo že napisanih, da sva tudi midva presenečena nad prebranim. Najprej sva vzpostavila dober prijateljski odnos, potem pa sva se ga odločila nadgraditi. V razmerju nama gre dobro in srečna sva."

Turško telenovelo Moje sonce (Ada Masali) lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri.

