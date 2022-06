Nevesti imata svoj podkast, v njem pa ne bosta govorili o …

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00, ste lahko že spoznali nevesti Domenico Calarco in Ello Ding. Nevesti sta združili moči in v začetku meseca izdali svoji podkast, ki ju je hitro izstrelil na vrhove lestvic. V nedavnem intervjuju sta Domenica in Ella razkrili tudi, kaj je edina tema, ki jo v podkastu poslušalci ne bodo mogli slišati.

Domenica Calarco je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija poročena z Jackom Millarjem. Na drugi strani pa je Ella Ding poročena z Mitchellom Eynaudom. Nevesti sta združili moči in pričeli ustvarjati svoj podcast, ki nosi naslov Sit With Us. Ta je na dan izida osvojil prvo mesto na Spotifyju, na Apple podcast Australia pa tretje mesto.

Ella Ding in Domenica Calarco sta sicer obljubili, da se bosta v svojem podkastu dotikali najrazličnejših tem, zatrdili pa sta, da v njem ne bo niti opravljanja niti blatenja drugih ljudi, vključno s preostalimi kandidati, ki sodelujejo v ljubezenskem eksperimentu, ne glede na njihove odnose. Avstralski nevesti sta sicer dodali, da bodo poslušalci v podkastih lahko izvedeli zanimivosti iz zakulisja snemanja in njune poglede na situacije, a bosta potegnili mejo pri blatenju preostalih.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija sicer danes kandidate čaka že prva ceremonija, na kateri bodo s strokovnjaki delili vtise o prvem tednu, nazadnje pa razkrili tudi svoje odločitve, ali bodo ostali del eksperimenta ali ga bodo zapustili.

