Še en hladen tuš za avstralsko nevesto

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija so se pari spopadli s tednom izpovedi. Prejeli so različne naloge, opravljanje katerih bi jih moralo povezati na globlji ravni, a se to, žal, ni zgodilo pri vseh. Selina in Cody sta namreč dobila nalogo, pri kateri sta morala kandidatke in kandidate oceniti ter razvrstiti po videzu, kar je na koncu spravilo nevesto v jok. Kaj točno se je zgodilo?

Selina je pri razvrščanju kandidatov po videzu svojega moža postavila na prvo mesto, medtem ko je Cody na prvo mesto postavil Samantho, kar je utemeljil z besedami: "Njen videz mi je bolj domač." Selino je postavil na drugo mesto, ob tem pa poudaril, da se je pri svojem razvrščanju pretvarjal, da nobene od kandidatk ne pozna. "Očitno je, da bom sicer vedno izbral tebe, saj sem s teboj zelo srečen," je dodal Cody.

Selina je njegovo razvrstitev vseeno dojela kot še en hladen tuš in ne glede na utemeljitev poudarila: "Nikoli nimam občutka, da sem dovolj dobra zate." Nevesta je tako neprestano v dvomih, ali svojega ženina privlači ali ne. Ženin ji je pojasnil, da ga privlači, ampak ni tipična ženska, ki bi jo izbral sam.

Selina je planila v jok, saj je že na začetku čutila, da se z ženinom ne ujame zaradi svoje narodnosti: "To me je zlomilo. Težko je, ker mi je zelo všeč in se zelo trudim za najin odnos, a ne morem spremeniti tega, da sem Azijka." Codyju ob njenem joku ni bilo vseeno in priznal je, da se počuti grozno.

Bo paru uspelo premostiti to oviro? Prva ceremonija se namreč hitro bliža in odločitev, ali bosta ostala skupaj ali ne, bo treba sprejeti že kmalu.

