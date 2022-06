Strokovnjakinja ni mogla verjeti, da sta ta dva zakonca že skočila med rjuhe

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, so se pari udeležili prve skupne ceremonije, na kateri so se s strokovnjaki pogovorili o skupnih doživetjih v prejšnjem tednu, nazadnje pa sprejeli tudi odločitev, ali bodo ostali del eksperimenta ali ne. Med Tamaro in Brentom je bilo med sedenjem na kavču mogoče čutiti toliko napetosti, da jima strokovnjakinja ni verjela, da sta že bila intimna.