Žena je storila to in povsem razočarala moža

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija je na počitnicah za pare močno zavrelo med Domenico in Olivio. Ozračje se je stopnjevalo, vrhunec pa doseglo s tem, ko je Domenica pred Olivio na mizi razbila kozarec. Za to se ji je želela opravičiti, a Olivia opravičila ni hotela sprejeti. S pikrimi pripombami in dejanji je za nameček povsem razočarala moža Jacksona.

Zadnji spor med Domenico in Olivio v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija je zaznamovalo razbitje kozarca. Po prihodu na zadnje druženje v sklopu počitnic za pare je bilo Domenici malce nerodno, Olivia pa jo je ob prihodu hotela objeti in se zaradi prošnje moža Jacksona vsaj na videz pobotati. Po tem je na samem priznala: "To sem storila samo zaradi njega. Domenica je zame sicer mrtva."

Pari so se nato usedli, Domenica pa se je začela opravičevati. "Ali moram pred tem vzeti tabletko xanaxa?" je zamomljala Olivia, Jackson pa jo je hitro ustavil: "Hej, to je bilo nesramno." Domenica je dejala, da se zaveda, da njeno obnašanje ni bilo v redu, slišane besede pa so v njej prebudile spomine na travmo iz otroštva. "Nakladaš," je spet zamomljala Olivia, Domenica pa je poskušala nadaljevati opravičevanje.

"Se sploh zavedaš, kako resen je položaj? To, kar si storila včeraj, je bil napad name," ji je v besedo spet skočila Olivia. Domenica je ob tem ostala brez besed, v bran sta se ji postavila samo mož Jack in nevesta Ella. Na koncu so vsi sprejeli Domenicino opravičilo, z izjemo Olivie, ki ga je označila za plitko, zlagano in naučeno. Domenica je za tem vstala od mize, Olivia pa se je začela pogovarjati z možem Jacksonom.

Ta ji je hitro dejal, da mu njeni pikri komentarji med opravičilom niso bili všeč. "Ko mi to govoriš, se počutim ranjeno in napadeno. Potrebujem tvojo brezpogojno podporo," mu je dejala Olivia, Jackson pa ji je odvrnil: "Ti nisi takšna oseba." Nevesta se ni strinjala: "Točno takšna oseba sem. Nisem vedno lepa in ljubka." Jackson ji je zatrdil, da ji ni treba biti, ampak vseeno dodal, da naj ne bo zlobna. "Danes si se mi pokazala v povsem drugačni luči," je še dejal.

Na tej točki se Olivie ni dalo več potolažiti, med hlipanjem je dejala: "Vseeno mi je, kaj si drugi mislijo o meni. Mar mi je samo zate in za to, kar misliš ti." Še naprej je jokala, vmes pa sta jo tolažili Kate in Carolina. Jackson se je vrnil k njej, ona pa mu je dejala: "Dobila bom panični napad." Skupaj sta se umaknila v kopalnico, kjer je Olivia sedla na školjko, se prijela za glavo, Jackson pa jo je poskušal miriti.

Napetost v zakonih in med kandidati se še naprej vztrajno stopnjuje. Le kaj nas čaka na naslednji skupni večerji za pare, ki sledi že v današnji epizodi? Kot smo že navajeni, bo pestro.

