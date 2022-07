Ta nevesta je z možem že posnela vroč domači video, ki pa se je izkazal za polomijo #video

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, ste lahko že dodobra spoznali nevesto Olivio Frazer. Ta je pred kratkim na družbenem omrežju Instagram spregovorila o svojem spolnem življenju in razkrila, da je skok med rjuhe zanjo obvezen vseh sedem dni v tednu, obenem pa povedala, da je med izvajanjem te aktivnosti že vključila kamero.

Olivia Frazer je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija poročena z Jacksonom Loniejem. Na družbeni platformi Instagram je pred kratkim sledilcem ponudila možnost, da jo vprašajo karkoli. Eden od sledilcev se je opogumil in jo povprašal o tem, kako pogosto se odloča za posteljne aktivnosti.

Olivia mu je odgovorila: "Sama sem tip ženske, ki to počne vsak dan v tednu." Nato je med posnetkom sramežljivo pogledala in dodala: "To je čista resnica." Avstralska nevesta je sicer na Instagramu razkrila tudi, da se je že lotila ustvarjanja vročega videoposnetka skoka med rjuhe s trenutnim možem Jacksonom, a se je to sprevrglo v polomijo, tako da temu ne bo več posvečala svojega časa. Več v spodnjem videoposnetku.

