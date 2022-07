Žena po odhodu razkrila: Intimna sva bila proti moji volji

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, sta eksperiment na predzadnji skupni ceremoniji zapustila Selin Mengu in Anthony Cincotta. Žena je po odhodu razkrila, da jo je mož vztrajno nagovarjal k intimnostim v noči po poroki, čeprav sama tega ni želela

Selin je po odhodu iz šova razkrila, da je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija nasprotovala skoku med rjuhe, ampak da je podlegla vztrajnosti svojega novega izbranca Anthonyja Cincotte. Z njim sta bila namreč intimna že na poročno noč, kar pa ju ni zbližalo, saj sta se v nadaljevanju šova spopadala z več negativnosti kot pozitivnosti v odnosu.

Selin je pojasnila, da se zaveda, da je zaradi tega izpadla kot lahka ženska, kar so ji potrdili tudi sledilci na družbenih omrežjih s svojimi sporočili. "Ni pravično, da se moram še zdaj spopadati s tem, čeprav sem odločno zatrjevala, da tega ne želim. Posledično sem se prestavila v obrambni položaj, kar je bilo mogoče videti tudi v šovu."

"Že na poročno noč sem dejala, da ne želim z njim spati v isti postelji. Sama pač nisem takšna ženska. Ne obsojam pa nobene, ki to stori. Preprosto nisem želela tega, on in oni pa so pač vztrajali," je dejala Selin, a ni pojasnila, koga je imela mislih, ko je rekla oni. Selin je dodala, da je kljub temu Anthony vztrajal, čeprav je pojasnila, da noč raje preživi na kavču.

Na to izjavo so se odzvali tudi producenti serije, ki so zagotovili: "Nikoli ne pričakujemo, da bodo kandidati skočili med rjuhe, niti tega ne zahtevamo. Resno namreč jemljemo v obzir to, da je na prvem mestu dobro počutje kandidatov. Kandidati imajo dostop do psihologov tako med šovom kot po njegovem koncu." Videti je, da Selin ni bila povsem iskrena pri tem razkritju.

