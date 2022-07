Priljubljena voditeljica je po koncu oddaje končala v vodi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo ujamete od ponedeljka do petka ob 8. uri, je voditeljica Manja Stević poskrbela za nekoliko presenetljiv zaključek oddaje, saj je pristala v vodi.

Ekipa oddaje Jutro na Planetu se vsak četrtek odpravi na teren in se gledalcem oglasi iz enega od slovenskih krajev. Tokrat je obiskala Portorož, studio pa je postavila kar na enega od pomolov, kar je pričaralo res lepo kuliso te priljubljene jutranje oddaje.

Za zabavno presenečenje ob koncu oddaje pa je poskrbela voditeljica Manja Stević, ki se je odločila, da se od gledalcev poslovi na nekoliko drugačen način kot po navadi.

"Dragi gledalci in gledalke, meni je malo vroče, zato sem se odločila, da bom oddajo zaključila na zelo super način in seveda na najbolj pameten način," je povedala in zaplavala v morju ter poskrbela, da se je ob trenutnih visokih temperaturah v vodi prijetno osvežila. Več v zgornjem videu.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do petka ob 8. uri. Vsak četrtek ekipa oddaje obišče enega od slovenskih krajev. Zamujene oddaje si lahko ogledate na Planeteka.si.

