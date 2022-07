Patologinja iz serije ima presenetljivo fobijo

Za igralko, ta v uspešni novozelandski detektivski dramski seriji igra patologinjo, ki opravlja obdukcije in z rezanjem trupel poskuša odkriti vzroke smrti žrtev zločinov v na videz spokojnem novozelandskem mestecu Brokenwood, je presenetljivo, da ima fobijo pred krvjo.

"To je res. Moja mama je bila medicinska sestra, in ko sem ji prvič povedala, da igram patologinjo, me je samo vprašala, kako prenašam kri. Povedala sem, da sem igralka in da vem, da ne gre za pravo kri. Prave krvi pa res ne prenesem. Ne prenesem njenega vonja in teksture, ničesar, kar je povezano s krvjo. Na primer meso kuha moj mož. Če sem iskrena, bi bila verjetno vegetarijanka, če bi živela sama," se je nekoliko pošalila igralka, ki prihaja iz kraja Brasov v Transilvaniji, ki je le 30 kilometrov oddaljen od znamenitega gradu grofa Drakule.

V seriji so na njeni mizi za obdukcije ležali že številni znani novozelandski igralci. "To je res. Ko se srečam s prijatelji na kavi ali pijači, se šalimo, da bodo, če bodo pristali v igralski zasedbi in če bodo v seriji umrli, končali na moji mizi. To je zabavno. Igralci smo veliki otroci," je dejala igralka.

Tudi igralka Fern Sutherland, ki igra detektivko Kristin Sims, je razkrila zanimivost, povezano z mrtveci v seriji. Povedala je, da je klicanje igralcev, med katerimi so tudi zelo znana imena, zahtevna naloga, saj jih prosijo, da nastopijo v seriji samo zato, da jih zabodejo in ležijo na mizi za obdukcijo.

"Producent jih kliče in se jim že vnaprej opravičuje, ker jih prosi, ali bi lahko odigrali truplo. Ampak na veliko presenečenje si veliko uveljavljenih igralcev tega želi. Pravijo, da si želijo odigrati mrtvega človeka v tej seriji in da jih pri tem nihče ne bo ustavil. Čudno je tudi, da za takšne stvari vedno najdejo čas," je v smehu povedala igralka.

Novozelandska detektivska dramska serija Skrivnosti Brokenwooda (The Brokenwood Mysteries) je na Planetu na sporedu vsak petek ob 20.45. Zamujene dele si lahko ogledate na Planeteka.si.