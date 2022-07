Igralka razkrila, zakaj je na snemanju te uspešnice morala stopiti iz cone udobja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si boste nocoj lahko ob 19.45 premierno ogledali komično kriminalno dramo Milo za drago (A Simple Favor), v kateri bosta v glavnih vlogah nastopili Blake Lively in Anna Kendrick. Režiral jo je Paul Feig, ta pa je pri tem filmu stopil iz svojih ustaljenih okvirjev in postregel z zgodbo, polno preobratov. Ti so povzročali zmedo tudi glavnima igralkama, Blake pa je priznala, da je z igranjem svojega lika tudi sama stopila iz cone udobja.