"Izbrati sem morala dvojnico za svojo zadnjico," je zgroženo priznala …

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri ogledali komedijo Kako najti zmenek za poroko (Mike and Dave Need Wedding Dates). V njej bodo v glavnih vlogah nastopili Zac Efron, Anna Kendrick, Adam DeVine in Aubrey Plaza. Na snemanju je bilo treba izvesti polno takšnih in drugačnih norčij, ki so največ preglavic povzročile Anni Kendrick.

Slaba navada vročekrvnih bratov Mika in Dava je, da s svojimi lahkomiselnimi norčijami vedno znova uničita družinska srečanja. Ker se bliža poroka njune sestre, jima starša postavita pogoj, da se slovesnosti lahko udeležita le v uglajenem spremstvu. Na njun oglas se odzoveta prijateljici Alice in Tatiana, ki se sprva zdita vzorni in zadržani, toda ko odletijo na Havaje, pride na plano njuna resnična divja narava. Pretresena Mike in Dave prvič v življenju okusita sramoto, ki sta jo sama običajno povzročala drugim. Da bi ukrotila podivjani spremljevalki, morata poseči po najbolj bolečih zvijačah.

Na snemanju komedije Kako najti zmenek za poroko (Mike and Dave Need Wedding Dates) je bilo tako že zaradi izvajanja zvijač, ki jih je scenarij zahteval, zelo zabavno. Nekatere od teh so bile vseeno preveč za Anno Kendrick. Igralka je, kot pravi članek na strani Looper, v tem filmu zagrešila eno najbolj bizarnih potez v njeni karieri.

V prizoru komedije namreč Anna Kendrick in Sugar Lyn Beard (bodoča nevesta v filmu) zaužijeta nedovoljeno substanco, kar ju pripelje do tega, da se slečeta in povsem spustita z vajeti. Medtem ko to na snemanju Beardovi ni predstavljajo težav, Kendrickova tega zase ne more trditi.

Za prej omenjeni prizor si je namreč glavna igralka omislila dvojnico. Zadnjica, ki jo vidite v filmu, ni njena, ampak od njene dvojnice. Morda se na prvo žogo to sliši, kakor da je to Anni zelo olajšalo delo, ampak zvezdnica je zatrdila, da ni tako: "To, da sem se odločila, da bom uporabila dvojnika, je ena mojih najbolj norih potez v karieri. Za katero se mi sploh ni bilo treba sleči!"

Obenem je igralka razkrila, da jo je zelo presenetilo, ko so jo pri izbiri dvojnice povprašali za mnenje: "Pokazali so mi kandidatke in vprašali, če imam kaj pripomb na njihovo izbiro, kakor da bi res preiskali cel narod, da bi našli popolno zadnjico zame. Na koncu sem seveda morala jaz izbrati med tremi ponujenimi, saj ostale kandidatke niso ustrezale moji višini in postavi ...".

