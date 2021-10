Scenarij za ta film je igralca spravil v jok #video

Scenarij za romantično komedijo Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook) temelji na istoimenskem romanu, celoten film pa je režiser David O. Russell posvetil svojemu sinu. Glavni lik, ki ga v filmu igra Bradley Cooper, se namreč v filmu bori s premagovanjem bipolarne motnje tako kot režiserjev sin v resničnem življenju. Robert De Niro pa v filmu igra v vlogi zaskrbljenega očeta.

Robert De Niro in Bradley Cooper v prizoru iz filma. Foto: IMDb V spodnjem intervjuju se Robert De Niro, Bradley Cooper in režiser David O. Russel najprej pogovarjajo o filmski sceni, v kateri vidimo Roberta De Nira jokati. "Te scene ni bilo v scenariju. Roberta nisem nikoli prosil za tak odziv, nikoli se nisva o tem niti pogovarjala," je povedal režiser in dodal: "On je to samo storil in vsi smo bili sprva šokirani nad tem, da Robert De Niro joče na snemanju, potem pa smo ga prosili, naj to še dvakrat ponovi."

Igralca Roberta De Nira je voditeljica nato povprašala, ali je zaradi režiserjeve povezanosti s filmsko zgodbo čutil posebno odgovornost pri igranju vloge. "Seveda, saj povsem razumem, kaj prestaja" je komaj odgovoril De Niro, saj so mu po licih začele polzeti solze.

Ob koncu intervjuja je režiser opisal še, kako je bilo, ko je De Niru scenarij pokazal prvič. "Sprva sem mislil, da ga muči seneni nahod, nato pa sem ugotovil, da gre za tako čustveno reakcijo. Sedel sem tam, ga gledal jokati in bil navdušen nad tem, kako se je povezal s scenarijem. Vedel sem, da bova lahko naredila nekaj čudovitega, ker bo v to vložil svoje srce. In res ga je," je sklenil David O. Russell.

